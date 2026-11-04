Difesa, Commissione Periferie domani alle 14:30 al Villaggio Difesa

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Una delegazione della Commissione Periferie, guidata dal Presidente Alessandro Battilocchio (Forza Italia), visiterà il Villaggio Difesa al Circo Massimo domani 4 novembre, Giornata delle Forze Armate, alle ore 14.30.
"Sarà un'ulteriore occasione per dimostrare vicinanza e gratitudine alle nostre Forze Armate che garantiscono ogni giorno un impegno encomiabile anche nelle periferie di tutta Italia. Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito Italiano (in particolare tramite l'operazione "Strade Sicure"), in sinergia con la Polizia di Stato e locale, sono determinanti per un presidio del territorio. Abbiamo incontrato le nostre donne e i nostri uomini in divisa in tutte le nostre missioni esterne, sempre al servizio delle comunità." ha dichiarato Alessandro Battilocchio (Forza Italia), Presidente della Commissione periferie, domani alle 14.30 in visita presso il Villaggio Difesa al Circo Massimo.