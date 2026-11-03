Strisce blu, affidata a Gestopark la gestione della sosta a pagamento

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - *Avvio previsto il 16 dicembre, concessione per due anni. Superata la
"doppia multa". Da gennaio 2027 tariffe più basse*
Il Comune di Piacenza ha affidato a Gestopark il servizio di gestione delle
aree di sosta a pagamento in superficie. La concessione avrà una durata di
due anni, con avvio previsto il 16 dicembre 2026. L'aggiudicazione arriva
al termine di una gara pubblica alla quale hanno partecipato sei operatori,
con una valutazione basata sulla qualità del servizio proposto e
sull'offerta economica. Gestopark ha ottenuto il miglior punteggio per
l'offerta tecnica, classificandosi prima nella graduatoria finale.
Con sede ad Albissola Marina, in provincia di Savona, Gestopark opera da
oltre trent'anni nel settore dei parcheggi e della mobilità urbana. Una
realtà con un'esperienza consolidata nel mercato nazionale: nel proprio
portafoglio clienti la società indica 150 amministrazioni comunali e 25
aziende municipalizzate, con attività che comprendono la gestione della
sosta, la fornitura di parcometri e lo sviluppo di sistemi tecnologici per
la mobilità.
L'esperienza dell'azienda comprende anche servizi in località a forte
vocazione turistica, tra cui quelle del lago di Garda. Contesti nei quali
la complessità della sosta va ben oltre le dimensioni demografiche: i
flussi stagionali, la presenza di visitatori italiani e stranieri e la
necessità di conciliare le esigenze di residenti, attività economiche e
turisti richiedono un'organizzazione flessibile e strumenti di facile
utilizzo.
Tra le competenze sviluppate da Gestopark rientrano l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione dei servizi, dai sistemi di pagamento e
gestione degli abbonamenti al monitoraggio degli impianti e all'analisi dei
dati sulla sosta. Un patrimonio di esperienza coerente con l'indirizzo
dell'Amministrazione comunale, che punta sulla trasformazione digitale per
semplificare i rapporti con i cittadini, rendere più accessibili i servizi
e migliorarne l'efficienza.
Con il cambio di gestione resteranno disponibili tutte le app già
utilizzate per pagare la sosta a Piacenza, garantendo continuità agli
utenti. A queste potrà affiancarsi anche un'ulteriore applicazione del
nuovo gestore, ampliando le possibilità di scelta per il pagamento tramite
smartphone.
Alla componente digitale si affiancherà una presenza diretta sul
territorio: il nuovo gestore avrà una sede operativa fisica a Piacenza, che
costituirà anche un punto di riferimento per i cittadini, facilitando il
contatto con gli operatori, la richiesta di informazioni e assistenza e la
gestione delle pratiche relative alla sosta. L'offerta prevede un
ampliamento delle ore dedicate al front office e l'integrazione dello
sportello con un portale web e un'app per la gestione degli abbonamenti,
oltre a un sistema informatizzato per seguire le segnalazioni e i reclami.
Il nuovo affidamento si inserisce nel percorso avviato dal Comune dopo la
risoluzione della precedente concessione legata al progetto del parcheggio
all'Amministrazione di ridefinire l'organizzazione del servizio e le
condizioni economiche della sosta, introducendo due novità per i cittadini.
Con l'ingresso del nuovo gestore sarà superato il meccanismo della
cosiddetta "doppia multa", al centro del dibattito negli scorsi anni: per
le soste non pagate non si aggiungeranno più penali contrattuali alla
sanzione prevista dal Codice della strada.
Dal 1° gennaio 2027 il Comune ridurrà inoltre le tariffe, secondo
l'indirizzo già approvato dal Consiglio comunale, che prevede una
diminuzione media di 29 centesimi l'ora, da articolare nelle diverse zone.
Il nuovo quadro tariffario sarà definito con un apposito provvedimento
della Giunta; fino al 31 dicembre resteranno in vigore le tariffe attuali.
Gestopark si occuperà del funzionamento e della manutenzione dei 122
parcometri comunali, della gestione degli incassi e del loro riversamento
al Comune, delle autorizzazioni alla sosta e dei controlli tramite gli
ausiliari. Su questo fronte, la società si è impegnata a impiegare due
ausiliari aggiuntivi rispetto ai cinque previsti come dotazione minima,
portando a sette gli operatori complessivi: i due addetti in più saranno
concessione.
Tra le migliorie offerte figurano inoltre la fornitura e l'installazione,
nel biennio, di almeno cinque parcometri nuovi di ultima generazione, che
diventeranno di proprietà del Comune. Previsti anche cicli settimanali di
pulizia e rimozione dei graffiti e interventi più rapidi sui guasti
ordinari risolvibili sul posto con i ricambi in dotazione, da riparare
entro un'ora dalla presa in carico della segnalazione.
Un intervento complessivo riguarderà la segnaletica delle aree di sosta a
pagamento, con la sostituzione di tutti i pali di sostegno della
segnaletica verticale e il rinnovo dei cartelli, per migliorarne
l'uniformità e il decoro. Per le strisce blu sono previsti un rifacimento
integrale iniziale e un programma di manutenzione, con ripasso almeno due
volte l'anno e interventi organizzati per zone per limitare le interferenze
con il traffico.
L'offerta aggiudicataria prevede infine una riduzione di sei punti
percentuali dell'aggio posto a base di gara, dal 28% al 22% degli incassi
della sosta regolarmente pagata. Da questo calcolo sono espressamente
esclusi i proventi delle sanzioni, che restano di competenza del Comune.