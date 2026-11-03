Strisce blu, affidata a Gestopark la gestione della sosta a pagamento

*Avvio previsto il 16 dicembre, concessione per due anni. Superata la

"doppia multa". Da gennaio 2027 tariffe più basse*

Il Comune di Piacenza ha affidato a Gestopark il servizio di gestione delle

aree di sosta a pagamento in superficie. La concessione avrà una durata di

due anni, con avvio previsto il 16 dicembre 2026. L'aggiudicazione arriva

al termine di una gara pubblica alla quale hanno partecipato sei operatori,

con una valutazione basata sulla qualità del servizio proposto e

sull'offerta economica. Gestopark ha ottenuto il miglior punteggio per

l'offerta tecnica, classificandosi prima nella graduatoria finale.

Con sede ad Albissola Marina, in provincia di Savona, Gestopark opera da

oltre trent'anni nel settore dei parcheggi e della mobilità urbana. Una

realtà con un'esperienza consolidata nel mercato nazionale: nel proprio

portafoglio clienti la società indica 150 amministrazioni comunali e 25

aziende municipalizzate, con attività che comprendono la gestione della

sosta, la fornitura di parcometri e lo sviluppo di sistemi tecnologici per

la mobilità.

L'esperienza dell'azienda comprende anche servizi in località a forte

vocazione turistica, tra cui quelle del lago di Garda. Contesti nei quali

la complessità della sosta va ben oltre le dimensioni demografiche: i

flussi stagionali, la presenza di visitatori italiani e stranieri e la

necessità di conciliare le esigenze di residenti, attività economiche e

turisti richiedono un'organizzazione flessibile e strumenti di facile

utilizzo.

Tra le competenze sviluppate da Gestopark rientrano l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione dei servizi, dai sistemi di pagamento e

gestione degli abbonamenti al monitoraggio degli impianti e all'analisi dei

dati sulla sosta. Un patrimonio di esperienza coerente con l'indirizzo

dell'Amministrazione comunale, che punta sulla trasformazione digitale per

semplificare i rapporti con i cittadini, rendere più accessibili i servizi

e migliorarne l'efficienza.

Con il cambio di gestione resteranno disponibili tutte le app già

utilizzate per pagare la sosta a Piacenza, garantendo continuità agli

utenti. A queste potrà affiancarsi anche un'ulteriore applicazione del

nuovo gestore, ampliando le possibilità di scelta per il pagamento tramite

smartphone.

Alla componente digitale si affiancherà una presenza diretta sul

territorio: il nuovo gestore avrà una sede operativa fisica a Piacenza, che

costituirà anche un punto di riferimento per i cittadini, facilitando il

contatto con gli operatori, la richiesta di informazioni e assistenza e la

gestione delle pratiche relative alla sosta. L'offerta prevede un

ampliamento delle ore dedicate al front office e l'integrazione dello

sportello con un portale web e un'app per la gestione degli abbonamenti,

oltre a un sistema informatizzato per seguire le segnalazioni e i reclami.

Il nuovo affidamento si inserisce nel percorso avviato dal Comune dopo la

risoluzione della precedente concessione legata al progetto del parcheggio

all'Amministrazione di ridefinire l'organizzazione del servizio e le

condizioni economiche della sosta, introducendo due novità per i cittadini.

Con l'ingresso del nuovo gestore sarà superato il meccanismo della

cosiddetta "doppia multa", al centro del dibattito negli scorsi anni: per

le soste non pagate non si aggiungeranno più penali contrattuali alla

sanzione prevista dal Codice della strada.

Dal 1° gennaio 2027 il Comune ridurrà inoltre le tariffe, secondo

l'indirizzo già approvato dal Consiglio comunale, che prevede una

diminuzione media di 29 centesimi l'ora, da articolare nelle diverse zone.

Il nuovo quadro tariffario sarà definito con un apposito provvedimento

della Giunta; fino al 31 dicembre resteranno in vigore le tariffe attuali.

Gestopark si occuperà del funzionamento e della manutenzione dei 122

parcometri comunali, della gestione degli incassi e del loro riversamento

al Comune, delle autorizzazioni alla sosta e dei controlli tramite gli

ausiliari. Su questo fronte, la società si è impegnata a impiegare due

ausiliari aggiuntivi rispetto ai cinque previsti come dotazione minima,

portando a sette gli operatori complessivi: i due addetti in più saranno

concessione.

Tra le migliorie offerte figurano inoltre la fornitura e l'installazione,

nel biennio, di almeno cinque parcometri nuovi di ultima generazione, che

diventeranno di proprietà del Comune. Previsti anche cicli settimanali di

pulizia e rimozione dei graffiti e interventi più rapidi sui guasti

ordinari risolvibili sul posto con i ricambi in dotazione, da riparare

entro un'ora dalla presa in carico della segnalazione.

Un intervento complessivo riguarderà la segnaletica delle aree di sosta a

pagamento, con la sostituzione di tutti i pali di sostegno della

segnaletica verticale e il rinnovo dei cartelli, per migliorarne

l'uniformità e il decoro. Per le strisce blu sono previsti un rifacimento

integrale iniziale e un programma di manutenzione, con ripasso almeno due

volte l'anno e interventi organizzati per zone per limitare le interferenze

con il traffico.

L'offerta aggiudicataria prevede infine una riduzione di sei punti

percentuali dell'aggio posto a base di gara, dal 28% al 22% degli incassi

della sosta regolarmente pagata. Da questo calcolo sono espressamente

esclusi i proventi delle sanzioni, che restano di competenza del Comune.