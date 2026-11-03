Comunicato stampa open day vaccinale

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - Per Covid e antinfluenzale
Open Day vaccinazioni
CUNEO, 3 novembre 2026 – L'ASLCN1 organizza alcune giornate dedicate alla vaccinazione anti covid:
L'accesso è diretto e non è necessaria alcuna prenotazione e/o preadesione. Si rammenta che la dose di richiamo della vaccinazione anticovid è annuale e che l'aver contratto una infezione da SARS-CoV-2, anche recente, dopo il precedente richiamo, non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione.
Per quanti lo desiderano, sarà inoltre possibile ricevere in co-somministrazione la vaccinazione antinfluenzale.
Questa iniziativa non è rivolta a soggetti di età inferiore ai 12 anni