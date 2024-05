Internazionali tennis. Lollobrigida: in spazio immersivo Masaf si percepisce la forza dei prodotti italiani

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

Questa mattina, presso il Villaggio degli Internazionali di tennis di Roma, è stato inaugurato lo spazio dedicato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Il taglio del nastro affidato al ministro Francesco Lollobrigida è avvenuto alla presenza anche, del Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, dell’Amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris e del Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi.

“Quest’anno abbiamo fatto diverse campagne legate al mondo dello sport. E oggi siamo voluti essere qui per rappresentare un modello di alimentazione legata alla provenienza, da alcuni territori specifici, delle nostre denominazioni e indicazioni geografiche. Quello che racconta il nostro cibo è anche il territorio, la capacità di produzione legata intimamente alla nostra storia. Attraverso questa postazione immersiva Masaf, in pochi minuti si può percepire proprio la forza che c’è nella nostra Nazione, nei nostri prodotti”, sottolinea il ministro Lollobrigida.

Gli stand dedicati al Masaf sono due: uno immersivo nel quale i visitatori possono sperimentare “Divina”, una video-esperienza artistica accompagnata da un audio racconto che celebra la bellezza e la ricchezza dei territori agricoli italiani. Un vero e proprio omaggio alle eccellenze Made in Italy con un focus sui prodotti Dop e Igp. Il secondo stand è quello istituzionale, in cui i ragazzi dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Pellegrino Artusi di Roma, distribuiranno la frutta in guscio, prodotto sano e nutriente, eccellenza dei territori italiani, importante connubio tra sport e alimentazione.