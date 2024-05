BARI. CONGEDO (FDI): INTERVENTO EMILIANO DELUDENTE, EPISODIO SORELLA BOSS TRATTATO CON SUPERFICIALITA’

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

“Considero deludente l’intervento di Michele Emiliano in commissione Antimafia. Pur condividendo l’importanza del ruolo del tessuto sociale ed economico del territorio nel contrasto alla criminalità organizzata che non può essere delegato solo al meritorio lavoro di magistratura e forze dell’ordine, così come è accaduto in Puglia negli anni ‘80 e ‘90, è invece molto deludente nella parte in cui tratta con superficialità l’episodio della visita ad un esponente di un clan mafioso a protezione di Antonio Decaro, allora suo assessore a Bari, derubricandolo quasi a un atto goliardico. La lotta alla criminalità, soprattutto organizzata, non può avere tolleranze e tentennamenti, e questo ci saremmo aspettati da un politico che, oltretutto, è anche stato un magistrato impiegato su questo fronte”. Lo dichiara Saverio Congedo, deputato pugliese di Fratelli d’Italia e membro della commissione parlamentare Antimafia.

