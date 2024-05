Agenda Eventi Luiss | 13-19 maggio ++ con Governatore PANETTA, Premio Nobel SARGENT, Ministro CASELLATI, Vice Ministro LEO, Presidente GUBITOSI e Rettore PRENCIPE

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

L’evoluzione della bioeconomia circolare.

Un motore per lo sviluppo industriale

dell’Italia e del Mezzogiorno

Lunedì 13 maggio, ore 15:00

Sala Colonne, Campus Luiss, Viale Pola 12, Roma

La transizione ecologica è una nuova rivoluzione industriale e la bioeconomia circolare ne è una componente di primo piano e rappresenta una grande opportunità per il Sud Italia.

La Ricerca Svimez “L’evoluzione della bioeconomia circolare. Un motore per lo sviluppo industriale dell’Italia e del Mezzogiorno” a cura di Luca Bianchi (Direttore Generale, Svimez), Cesare Imbriani (Professore di Politica del Credito e Finanziaria, Unitelma Sapienza), Amedeo Lepore (Professore di Storia Economica, Università Luigi Vanvitelli e Luiss) e Stefano Palermo (Professore di Storia Economica, Università Pegaso), fornisce una panoramica approfondita sulla situazione attuale e sugli scenari futuri del settore.

Interverranno, insieme agli autori:Luigi Gubitosi, Presidente, LuissStefano Manzocchi, Prorettore per la Ricerca, LuissPaola Severino, Presidente, Luiss School of LawAdrianoGiannola, Presidente, Svimez

Vito Grassi, Vicepresidente, ConfindustriaMario Bonaccorso, Direttore Generale, Cluster Spring.

Coordinerà il dibattito Alberto Orioli, Vicedirettore, Il Sole 24 Ore.

T7 Italy Summit

“The G7 and the World: Rebuilding Bridges”

Lunedì 13 e martedì 14 maggio

The Dome, Campus Luiss, Viale Romania 32, Roma

Le crescenti rivalità geopolitiche, i cambiamenti climatici, i rischi di guerre commerciali e la transizione digitale richiedono azioni urgenti da parte dei leader mondiali per ricostruire i ponti e rilanciare il dialogo. Il vertice italiano del G7 di giugno è chiamato ad affrontare queste sfide. In questa cornice, lunedì 13 e martedì 14 maggio, il vertice Think7 (T7) riunisce a Roma i massimi esperti dei think tank del G7 e non solo, per discutere opzioni politiche realizzabili per superare l’attuale situazione di stallo.

All’evento, organizzato in collaborazione con G7 Italia 2024, ISPI e IAI, interverranno, tra gli altri:Paola Severino, Presidente, Luiss School of LawFranco Bruni, Vicepresidente, ISPI Ferdinando Nelli Feroci, Presidente, IAIGiampaolo Cutillo, Vice Direttore Generale/Principal Director for Global Issues and G7/G20 Processes, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione InternazionalePasquale Ferrara, Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, Ministero degli Affari Estei e della Cooperazione Internazionale.

Il programma completo è consultabile al seguente link: https://www.ispionline.it/en/event/t7-italy-summit-the-g7-and-the-world-rebuilding-bridges

Intelligenza Artificiale, mercati

e stabilità finanziaria

Martedì 14 maggio, ore 16:00

Sala Convegni Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioioso 1, Milano

I mercati e la finanza sono settori nei quali l’Intelligenza Artificiale ha già avuto un impatto fondamentale e i continui sviluppi nel campo promettono di rivoluzionare nei prossimi anni il lavoro degli operatori. Algoritmi avanzati, machine learning, automazione, credit scoring, analisi predittiva, gestione del portafoglio degli investitori, sentiment analysis: i modelli basati sull’AI possono fornire una sconfinata serie di dati preziosi a tutti gli stakeholders.

Anche in questo ambito è però decisivo lavorare attorno a un recinto di principi, norme e criteri univoci e condivisi, per far sì che la tecnologia sia al servizio e non al comando dell’attività umana. L’incontro “Intelligenza Artificiale, mercati e stabilità finanziaria” sarà l’occasione per mettere a confronto i punti di vista di esperti provenienti dal mondo dell’accademia, delle banche e dell’impresa e cercare di trovare dei punti di sintesi.

Introdurrà i lavori Mauro Micillo, Chief of IMI Corporate & Investment BankingDivision, Intesa Sanpaolo.

Nel corso della Prima Sessione, incentrata sulla ricerca, Ivan Gufler, Dottorando in Economia, Luiss, parlerà di “Algo Trading and Q Learners”, mentre Emanuele Tarantino, Professore di Economia, Luiss, si focalizzerà su “Algo Pricing and Bank Lending”. A coordinare Giorgio Di Giorgio, Direttore Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari, Luiss.

Seguirà un Panel, coordinato da Andrea Prampolini, Head of Financial, Digital & Markets Tech, IMI Corporate & Investment Banking Division, Intesa Sanpaolo, con gli interventi di:Giovanna Nicodano, Professore di Finanza, Università di TorinoGuido Brera, Chief Investment Officer, KairosAlessandro Beber, Managing Director, Head of Alpha Research, BlackRock Systematic.

Festival dello Sviluppo Sostenibile – Only One

Mercoledì 15 maggio, ore 17:00

The Dome, Campus Luiss, Viale Romania 32, Roma

L’evento è organizzato nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024, promosso da ASVIS. Un pomeriggio dedicato ai temi dell’ecologia e della sostenibilità ambientale, durante il quale verrà inaugurata la mostra Only One (One Planet, One Ocean, One Health), a cura della Fondazione Marevivo, sul rapporto tra ecosistema ed esseri viventi.

Tra gli interventi, quello di Maria Cristina Finucci, fondatrice dell’opera Garbage Patch State, progetto artistico ideato per sensibilizzare sulla dispersione di plastica negli oceani. Con l’occasione, gli studenti della Commissione Sostenibilità e Inclusione Luiss riceveranno la Carta d’identità del Garbage Patch State, un riconoscimento simbolico per il loro impegno per l’ambiente.

Parteciperanno, tra gli altri:Sebastiano Maffettone, Direttore, Osservatorio Ethos Luiss Business SchoolEmiliana De Blasio, Advisor del Rettore per Diversity & Inclusion, Luiss

Rosalba Giugni, Presidente, Fondazione Marevivo.

Leggi complesse, soluzioni a ostacoli,

cittadini in difficoltà. I 40 anni dell’Esperto risponde

Giovedì 16 maggio, ore 9:30

Sala Colonne, Campus Luiss, Viale Pola 12, Roma

Nel complesso scenario delle leggi e dei regolamenti, sempre più intricati e difficili da decifrare, ci si ritrova spesso smarriti senza una guida che possa indicare la strada. È questo uno dei motivi del successo dell’Esperto risponde, la storica rubrica del Sole 24 Ore che da 40 anni fornisce risposte chiare e semplici ai cittadini nella comprensione e nell’applicazione delle norme.

L’anniversario del longevo servizio del quotidiano offre l’occasione per un momento di confronto e analisi su come trovare una bussola per uscire dalla complessità normativa che mette in crisi in cittadini.

Interverranno, tra gli altri:Andrea Prencipe, Rettore, LuissFabio Tamburini, Direttore, Il Sole 24 OrePietro Curzio, Primo Presidente emerito, Corte di CassazioneMaria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplicazione normativaMaurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle FinanzeLivia Salvini, Professore Ordinario di Diritto Tributario, Luiss.

Public Lecture by Nobel Prize Winning

Economist Thomas J. Sargent

Giovedì 16 maggio, ore 11:00

The Dome, Campus Luiss, Viale Romania 32, Roma

L’economista statunitense Thomas J. Sargent, considerato uno degli esponenti più rappresentativi della scuola della nuova macroeconomia classica, nel corso dei suoi studi si è spesso occupato delle “aspettative razionali” in economia. Nel 2011 è stato insignito del Premio Nobel per l’Economia insieme a Christopher Sims “in ragione delle ricerche empiriche sul principio di causa ed effetto in macroeconomia”.

Sargent ha studiato anche i problemi di finanziamento del debito pubblico e la sua Public Lecture alla Luiss si focalizzerà proprio su questo tema: “Debt and Taxes in the United States: 1776-2024”, un approfondito excursus che parte dalla Dichiarazione di Indipendenza e arriva fino ai giorni nostri per analizzare l’evoluzione dell’economia più potente del mondo.

Interverranno:Luigi Gubitosi, Presidente, LuissAndrea Prencipe, Rettore, LuissFabio Panetta, Governatore, Banca d’Italia, Luiss Alumnus 2019

Presentazione del Rapporto Minsait-Luiss

Intelligenza Artificiale in Italia. La rivoluzione

che sta cambiando il business

Venerdì 17 maggio, ore 11:00

Sala delle Colonne, Campus Luiss, Viale Pola 12, Roma

A che punto sono le aziende italiane nell’implementazione dei modelli basati sull’Intelligenza Artificiale? Qual è il grado di maturità e consapevolezza digitale delle imprese nel panorama nazionale e quali le competenze e le figure professionali che mancano sul mercato?

Lo studio realizzato da Minsait in collaborazione con il Centro di ricerca in Leadership, Innovazione e Organizzazione CLIO dell’Università Luiss analizza il grado di adozione delle nuove tecnologie da parte delle aziende italiane, fornendo un quadro concreto delle principali aree in cui l’IA sta già contribuendo al loro business quotidiano: dalle motivazioni che spingono a investire nel settore agli ostacoli che ne frenano una più ampia diffusione.

Interveranno, tra gli altri:Luigi Gubitosi, Presidente, LuissPedro Garcia, Amministratore Delegato, MinsaitPaola Severino, Presidente, Luiss School of LawIrene Finocchi, Rector’s Advisor for Digital Transformation Director of the Bachelor in Management and Artificial Intelligence, LuissRoberto Carrozzo, Head of Intelligence & Data, Minsait

Luca de Angelis, Direttore Generale per le nuove tecnologie abilitanti, Ministero delle Imprese e del Made in ItalyGiuseppe Gola, CEO, Open FiberMarco Siracusano, Amministratore Delegato Postepay.

Modera Francesco Giorgino, Direttore del Master Comunicazione e Marketing politico e istituzionale della Luiss School of Government.

