GIORNATA DELL’EUROPA – MATERIALE VIDEO&FOTO

Per la Giornata dell’Europa, a un mese dal voto europeo dell’8 e 9 giugno e nel quadro della campagna #UsaIlTuoVoto, il Parlamento europeo e la Commissione europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, organizzano un evento di celebrazione a Piazza del Campidoglio.

La serata, aperta dai saluti del sindaco Roberto Gualtieri e dalla proiezione del video del Parlamento europeo per le elezioni 2024, si svilupperà tra letture di testi sulla democrazia e l’integrazione europea, immagini e musiche con la partecipazione di Alfa, Lorenzo Baglioni, Lino Banfi, Cristiana Capotondi, Ludovica Coscione, Anna Favella, Giulia Molino, Alessandro della Giusta, Edoardo Purgatori. Laura Squillaci, giornalista Rai, presenterà la serata, che sarà ad ingresso libero.

Le immagini dell’evento di stasera saranno disponibili domani.

Nel frattempo vi inviamo dei materiali per eventuali coperture:

* Foto dei siti illuminati in Italia e in Europa l'8 e 9 maggio (in aggiornamento costante), incluso il Colosseo:

* Premontato dei siti illuminati in Italia:

* Premontato dei siti illuminati in Italia:

* Video dell’illuminazione dei siti a Milano:

* Video dell'illuminazione dei siti a Milano:

* Premontato dell'evento di ieri sera a Milano:

* Lista dei siti illuminati in Italia e lista in allegato

* Foto dell'evento di ieri a Milano (vedi sotto):

Quote di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, questa mattina a Roma, a margine delle iniziative istituzionali in Campidoglio:

“Oggi, nella Giornata dell’Europa, ci troviamo in Campidoglio, luogo simbolo dell’integrazione europea per la firma dei Trattati di Roma. Qui abbiamo lanciato ufficialmente, a un mese dalle elezioni, la campagna #UsaIlTuoVoto per le europee dell’8-9 giugno e l’abbiamo fatto con una serie di dibattiti-dialoghi con giovani al primo voto. Abbiamo discusso con loro di temi importanti come la democrazia e l’informazione, la sostenibilità, l’economia e il lavoro, la digitalizzazione e lo spazio, con la speranza che sempre più giovani e sempre più elettori si rechino alle urne a giugno.”

A Milano sono iniziate già ieri sera, 8 maggio, le celebrazioni della Giornata dell’Europa con un evento aperto alla cittadinanza e organizzato da Ufficio del Parlamento europeo e Rappresentanza della Commissione europea. Al Luiss Hub si sono esibiti Gaia, Roberto Vecchioni, Elio e Francesco Oggiano ricordando la storia e i valori dell’UE. Lo spettacolo ha coinvolto un pubblico di circa 500 persone.

Quote degli artisti:

– “Sono molto felice di essere stata qui stasera per un motivo importantissimo che è quello del voto, un voto che ci rende corresponsabili e ci dà il diritto di essere parti nella creazione del nostro futuro, un futuro democratico”. Gaia

– “Ricordatevi di andare a votare, non pensate che sia una cosa di poco conto. Se non andate a votare è molto grave. Per cui andate a votare”. “Ho un metodo [per invogliarmi ad andare a votare] che suggerisco a tutti: penso che ci sono un sacco di posti dove non si può fare, e penso anche che qui, fino a non moltissimi anni fa, era impossibile farlo. Per cui, vado”. Elio

– “Siamo qui a celebrare l’Europa con parole e musica. Noi faremo storie di canzoni live proprio sull’Europa anche in vista delle europee di giugno per sostenere anche il diritto di voto. È un diritto per cui hanno lottato intere generazioni anche in Italia e per cui si lotta ancora nel mondo. Perciò, magari, usiamolo!” Francesco Oggiano

– “L’Europa è un modo di sentire il mondo. È un modo antichissimo di sapere che cos’è la democrazia, che è una parola che sembra facile. In realtà, è difficilissima perché nella democrazia ci vuole un casino di pazienza e tantissima capacità di ascoltare, di sentire e di dire”. Roberto Vecchioni

Quote istituzionale:

Maurizio Molinari, capo dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano: “Il Parlamento europeo e la Commissione europea stanno cercando di mobilitare le persone ad andare a votare attraverso la campagna #UsaIlTuoVoto. La democrazia non può essere data per scontata ed è compito di tutte e tutti farla vivere per noi e per chi verrà.”

Valentina PARASECOLO