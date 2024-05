“FRATELLI TUTTI”, DOMANI 10/05 COLDIRETTI E CAMPAGNA AMICA PER UN CIBO COME STRUMENTO DI PACE E DIALOGO

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

“FRATELLI TUTTI”, COLDIRETTI E CAMPAGNA AMICA PER UN CIBO COME STRUMENTO DI PACE E DIALOGO

Domani dalle 15 alle 17 a palazzo Rospigliosi il tavolo sull’agricoltura con Premi Nobel, scienziati e personalità politiche

Il cibo come strumento sociale, veicolo di pace, condivisione e dialogo. Con questo spirito partirà domani la seconda edizione del Meeting Internazionale della Fraternità dal titolo “BE Human”, organizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti. Dopo che l’anno scorso il mondo contadino di Coldiretti e Campagna Amica è stato presente a San Pietro per raccontare la grande solidarietà che nasce dalla terra, questa seconda tappa segna un percorso volto a riscoprire il valore della fraternità umana universale, promuovendola come paradigma di vita e culturale.

Saranno 12 i tavoli di confronto, tra Roma e Città del Vaticano, che si svilupperanno con la formula che il Santo Padre ha voluto adottare su temi chiave con il desiderio di diffondere il paradigma della cultura della fraternità e gli insegnamenti contenuti nell’Enciclica “Fratelli Tutti” in ogni ambito dell’attività umana.

Trenta premi Nobel per la Pace, persone fisiche e organizzazioni, già da venerdì 10 indicheranno una strada di amicizia fraterna.

Coldiretti avrà l’importante compito di proporre una riflessione sulla trasformazione dei sistemi alimentari e della loro sicurezza, organizzando il tavolo presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi dedicato all’agricoltura dal titolo “Be Human e il futuro dei sistemi alimentari globali verso il 2030”.