(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

ITA Airways partecipa all’IMEX a Francoforte

Roma/Francoforte, 9 maggio 2024 – ITA Airways parteciperà all’IMEX 2024, la principale fiera internazionale per l’industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), che si terrà a Francoforte dal 14 al 16 maggio 2024.

La compagnia di bandiera italiana sarà presente presso il centro fieristico Messe Frankfurt, con uno stand all’interno del padiglione 8 dedicato all’Italia (Stand D400) nell’area ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo). Qui il team locale di ITA Airways incontrerà i principali protagonisti del settore MICE a livello internazionale, tra cui agenti di viaggio, tour operator e partner commerciali, per presentare la propria offerta e discutere strategie future, priorità e obiettivi.

Sotto i riflettori della fiera di Francoforte, spicca l’offerta di ITA Airways per il traffico MICE. Lanciata di recente, prevede un team ITA Airways dedicato e condizioni su misura per questo specifico segmento che rappresenta un grande potenziale di crescita.

ITA Airways ha iniziato l’operatività il 15 ottobre 2021 con una flotta di 52 aeromobili. La Compagnia ha l’ambizione di diventare ambasciatrice del Made in Italy, offrendo servizi personalizzati e garantendo un’esperienza di volo completamente italiana in ogni momento del viaggio. Questo obiettivo viene raggiunto grazie a importanti partnership con rinomati marchi italiani, come Brunello Cucinelli, per le divise del personale di bordo e di terra, Walter De Silva, per gli interni dei nuovi aeromobili, e chef stellati italiani, che firmano l’offerta gastronomica di bordo. Uno dei pilastri strategici della Compagnia è inoltre costituito dall’impegno per la sostenibilità, raggiunto attraverso un continuo rinnovamento della flotta con aeromobili tecnologicamente avanzati ed efficienti. La flotta di ITA Airways comprende attualmente 93 aeromobili Airbus, di cui 50 di ultima generazione.

Nella stagione estiva in corso, ITA Airways opererà su 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Il Nord America, l’Africa e il Medio Oriente sono i mercati in cui la compagnia sta introducendo nuovi voli diretti dal suo hub di Roma Fiumicino. Ad aprile è stato lanciato il nuovo volo Chicago-Roma e a maggio sarà inaugurato il collegamento diretto Toronto-Roma. A giugno sarà la volta dei voli non-stop per Riyadh e Accra, a luglio per Kuwait City e Dakar e ad agosto per Gedda, che completeranno il network dell’estate 2024.

Sul mercato locale, ITA Airways offre attualmente 152 voli settimanali tra Germania e Italia, con collegamenti diretti tra gli aeroporti di Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Düsseldorf e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate. A ciò si aggiungono le connessioni con l’intera rete di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, comprese quelle sudamericane in Brasile e Argentina, nonché i collegamenti stagionali con le isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) e le più popolari destinazioni turistiche del Mediterraneo.

Tutti i voli di ITA Airways possono essere acquistati su ita-airways.com, oppure attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali.

Per informazioni alla stampa:

Pietro Caldaroni, Head of Communication and Institutional Relations

Informazioni su ITA Airways

ITA Airways è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo. L’obiettivo di ITA Airways è quello di creare un vettore aereo efficiente, innovativo, che diventi il punto di riferimento nel garantire all’Italia una connettività di qualità sia con destinazioni internazionali, così da incentivare il turismo e il commercio con l’estero, sia all’interno del Paese, sfruttando anche la mobilità integrata. ITA Airways mette al centro della propria strategia il miglior servizio ai clienti (attraverso una forte digitalizzazione di processi che assicurino una esperienza best in class e servizi personalizzati), coniugato alla sostenibilità, declinata nel suo aspetto ambientale (nuovi aerei green e tecnologicamente avanzati, utilizzo di carburanti sostenibili), sociale (uguaglianza e inclusione per una compagnia genderless) e di governance (integrazione della sostenibilità nelle strategie e nei processi interni). ITA Airways è un membro SkyTeam da ottobre 2021.