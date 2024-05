(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

ALLUVIONE, BUONGUERRIERI (FDI): BONACCINI SCAPPA IN EUROPA E INVECE DI TACERE ATTACCA: LE BARZELLETTE LE DICE LUI

“È Bonaccini a raccontare barzellette”. E’ questo il commento di Alice Buonguerrieri, deputato di FDI e Presidente Provinciale di Forlì-Cesena, in replica all’ennesimo attacco sui social del Presidente della Regione sui risarcimenti agli alluvionati. “Il Governo Meloni, in un anno dalla alluvione, ha rimborsato il 100% delle somme urgenze mettendo al sicuro i bilanci degli enti territoriali – sottolinea Buonguerrieri – ha stanziato 3,5 miliardi per la messa in sicurezza e la manutenzione del territorio, quella che la Regione Emilia Romagna non ha fatto in 50 anni di Governo, e sta liquidando i risarcimenti ai privati, prevedendo anche il risarcimento dei beni mobili danneggiati, misura che la Sinistra non hai messo in pratica nella gestione di precedenti calamità. Tutto questo mentre Bonaccini, anteponendo i suoi interessi personali a quelli dei cittadini duramente colpiti dall’alluvione, scappa in Europa; mentre la ricostruzione post sisma del 2012, da lui gestita, a 12 anni di distanza non è ancora terminata; mentre la segretaria del suo partito, Elly Schlein, che è stata vicepresidente regionale con delega al Patto sul clima, nulla ha fatto per mettere in sicurezza il nostro fragile territorio. Eppure Bonaccini ha ancora il coraggio di parlare, anziché tacere e chiedere scusa. Sembra una barzelletta, questa sì, ma è realtà”.

