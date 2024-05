(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 TGR Puglia, Amati: “Solidarietà a giornalisti in sciopero. Andare in onda è attestazione di esubero personale? Come già detto, situazione grave e me ne infischio delle ritorsioni”

Dichiarazione del Consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati.

“Solidarietà alla maggioranza della redazione del TGR Puglia, sbeffeggiata dal caporedattore sulla scelta di scioperare, in violazione delle regole più elementari di convivenza sindacale. E ovviamente me ne infischio delle eventuali ritorsioni in termini di oscuramento informativo che mi saranno eventualmente inflitte.

La maggioranza dei giornalisti del Tgr Puglia, purtroppo a suo danno, si accorga oggi delle parole di verità da me pronunciate qualche settimana fa e da molti utilizzate per far scattare un’inutile e poco credibile solidarietà di casta. In ogni caso, meglio tardi che mai e quindi la mia solidarietà a loro e alla loro lotta sindacale.

A meno che, e qui chiedo immediatamente scusa per questa nota, la decisione di andare in onda, nonostante lo sciopero della maggior parte dei giornalisti, non segnali un eclatante esubero di personale; in tal caso prego il caporedattore di segnalare la circostanza all’azienda, così da assumere i più opportuni provvedimenti di ridimensionamento, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza posti a presidio della gestione aziendale.