(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 MOSCHEE. F.ROSSI(FDI), LEGGE FOTI PONE NORME CONTRO ABUSIVISMO

“La legge Foti è equilibrata e non va in alcun modo a minare la libertà di culto come erroneamente ha sottolineato la sinistra che evidentemente non ha letto con attenzione la modifica alla legge che riguarda gli enti del terzo settore. In Italia i luoghi di culto sono chiaramente indicati negli strumenti urbanistici e nulla hanno a che vedere con questa legge. Al contrario si tratta di una legge che colpisce l’abuso nell’applicazione di una norma sugli enti del terzo settore e che corregge un testo lacunoso che consentiva una gran confusione nelle nostre città e nei nostri quartieri. Per questo, è un bene porre regole certe che, dal punto di vista urbanistico ed edilizio fissino dei limiti su alcuni enti di terzo settore che sporadicamente svolgono attività di culto. Legiferare in tal senso vuole dire tutelare coloro che hanno accesso a determinati locali, sedi di enti del terzo settore”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati