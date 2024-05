(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Lollobrigida: valorizziamo formaggi italiani per far crescere valore filiera

“Oggi Afidop (Associazione formaggi italiani Dop e Igp) e Fipe-Confcommercio (Federazione italiana pubblici esercizi) hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per promuovere, in Italia e all’estero, due settori strategici del Made in Italy, i formaggi certificati e la ristorazione, punto di riferimento fondamentale delle produzioni agroalimentari di qualità, e altre associazioni sottoscriveranno un analogo documento. Custodire il sistema di valori che i nostri prodotti di eccellenza, come i formaggi rappresentano, e che la cucina italiana incarna, è un obiettivo comune”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della firma del protocollo tra Afidop e Fipe a Cibus.

Il Protocollo avrà durata biennale ed ha l’obiettivo specifico di sviluppare una collaborazione per la promozione dei formaggi Dop e Igp nei ristoranti italiani e all’estero.

“Più cresce il prezzo di un formaggio e più tutta la filiera a questo collegata riesce ad essere valorizzata. Oggi abbiamo due straordinarie categorie dell’impresa che dimostrano sensibilità e collaborazione non solo con il Governo ma con il proprio popolo. Chi crede in questo permette all’Italia di crescere”, ha concluso il ministro.