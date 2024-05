Lazio. Sanità. Tripodi (FI) “ 9700 nuove assunzioni, certificano il buon Governo Rocca”

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 “Siamo orgogliosi di poter contribuire alla svolta significativa nel

settore sanitario del Lazio, grazie alle nuove assunzioni annunciate dal

presidente Rocca. Con il nuovo piano saranno impiegate 9700 unità, nel

triennio 2024-2025 . Numeri che finalmente porteranno alla svolta concreta

della sanità e nelle istanze dei nostri cittadini che, hanno atteso per

anni, questo momento. Il provvedimento di Rocca certifica il buon governo

di questa Giunta e l’ottimo lavoro di squadra di tutta la classe dirigente.

Ora si potrà finalmente garantire efficacia e qualità nei servizi offerti.

I cittadini del Lazio hanno pagato per anni una gestione della sanità a dir

poco scellerata, ma dopo tanti sacrifici possiamo finalmente dire che la

sanità laziale cresce. C’e ancora molto da fare, ma solo in pochi mesi di

governo Rocca, abbiamo messo al centro la sanità laziale ”, così in una

nota il vice presidente della commissione Sanità, Orlando Angelo Tripodi.