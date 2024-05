(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

NATO. CALOVINI (FDI): RILANCIARE NUOVO RAPPORTO CON MEDIO ORIENTE E AFRICA

“L’evento iniziato oggi organizzato dal GSM gruppo specificale mediterraneo dell’assemblea parlamentare NATO serve per sensibilizzare gli alleati, e non solo, sull’importanza del Mediterraneo per gli equilibri geopolitici mondiali. Nessuno ovviamente vuole sminuire come l’invasione russa sia una continua minaccia per l’Europa, ma non possiamo non porre sempre maggiore attenzione nei confronti del continente africano che purtroppo spesso è condizionato da instabilità interna. Questa iniziativa nasce proprio per rilanciare un nuovo rapporto tra i paesi NATO con il Medio Oriente e tutti i paesi africani con cui vogliamo costruire una partnership sempre più duratura e strutturata”. Lo ha detto Giangiacomo Calovini capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari esteri della Camera e vicepresidente del GSM dell’assemblea parlamentare NATO.

