(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 FAMIGLIA. VIETRI (FDI): PD NON SA LEGGERE O NON HA ARGOMENTI, DA GOVERNO RECORD OCCUPAZIONE FEMMINILE E MISURE PER CONCILIAZIONE

“L’onorevole Malavasi o ha sbagliato canale e ha ascoltato qualcos’altro o non ha ben compreso i testi. Rivendicare 260mila donne occupate in più dall’insediamento del governo Meloni e misure come la decontribuzione per le mamme lavoratrici, come ha fatto la ministra Roccella, significa l’esatto contrario di volere le donne a casa: significa fare in modo che le donne, se desiderano lavorare e fare carriera e se desiderano avere figli, non siano costrette a scegliere ma possano realizzare entrambe le aspirazioni. La collega del Pd ritenti e sarà più fortunata. Peraltro accusare di voler chiudere le donne in casa una donna che per le pari opportunità ha lottato una vita intera, esponente di un governo, quello guidato da Giorgia Meloni, prima donna premier della storia d’Italia, è semplicemente surreale e denota una assoluta mancanza di argomenti. In tal caso meglio tacere”. Lo dice il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali e Sanita’ della Camera.

