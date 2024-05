(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 AUTO. BIGNAMI (FDI): BENE DECISIONE XIAOMI DI NON USARE NOME ‘MODENA’, GOVERNO CONFERMA DIFESA MADE IN ITALY

“La decisione di Xiaomi di non chiamare “Modena” la propria auto elettrica è l’ennesima prova della concretezza del lavoro e della capacità del governo Meloni di mantenere le promesse. Il ripensamento dell’azienda, dettato anche dall’azione portata avanti dal Ministro Urso, è una scelta di buonsenso, destinata a tutelare le eccellenze italiane. Questo esecutivo difenderà sempre la nostra Motor Valley, che fa del made in Italy garanzia di qualità nell’iconica produzione automobilistica e motociclistica italiana.”

Lo dichiara l’on. Galeazzo Bignami (Fdi), vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati