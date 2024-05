(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 ALLUVIONI. COLOMBO (FDI), IN VISITA AL VII REGGIMENTO VEGA PER DIRE GRAZIE A CHI HA FORNITO SOSTEGNO

“Oggi, ho avuto l’onore di visitare il VII Reggimento “Vega” di Rimini Capitanato dal Colonnello Tamagnone. Una visita organizzata, oltre che per festeggiare il 4 maggio, anche ricordare ad un anno di distanza l’alluvione in cui i nostri uomini e donne dell’esercito hanno prontamente prestato i primi soccorsi alla popolazione in condizioni di avversità. Il Vega è un reggimento di elicotteri e svolge attività di supporto alle forze di terra, attualmente è impegnato in missioni nazionali e internazionali. La visita di oggi, durante la quale sono stata accompagnata dal Col. Nicola Marcello è stata l’occasione per far conoscere anche la Mozione di cui sono promotrice per il supporto alla Genitorialità nelle forze di Difesa. Il nostro ringraziamento va, non solo oggi ma ogni giorno, a tutti gli uomini e le donne del VII Vega ed a tutti coloro che, indossando una divisa, sono sempre in prima linea per aiutare la popolazione civile, soprattutto nei teatri di guerra”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo.

