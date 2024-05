0504 L’Automobilismo nella Cultura storica spezzina – Un evento che unisce arte, design, ingegneria e bellezza

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

L’Automobilismo nella Cultura storica spezzina

Un evento che unisce arte, design, ingegneria e bellezza

La Spezia, 4 maggio 2024 – L’iniziativa patrocinata dal Comune della Spezia “L’Automobilismo nella Cultura storica Spezzina” è stata presentata questa mattina a Palazzo Civico dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia, dal Presidente Aci La Spezia Alessandro Beverini e dal Vice Presidente Stefano Senese.

L’evento si terrà nel pomeriggio di sabato 11 Maggio e consiste in un’esposizione statica di autovetture e motocicli d’epoca che saranno dislocate in città in modo da disegnare un ideale itinerario tra tre location iconiche del centro storico della Spezia.

“Un evento che rappresenta un vero e proprio salto nel passato dove sarà possibile ammirare auto e moto d’epoca, simbolo del Made in Italy che hanno fatto la storia del Paese, il tutto corredato da musica e esposizione di materiale fotografico dell’epoca. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Ringrazio Aci per aver organizzato questa iniziativa che sicuramente saprà aggiungere bellezza alla Città”.