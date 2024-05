(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Da maggio ritorna il volo Torino-Foggia

Dimitris Kremiotis, accountable manager di Lumiwings: “La riapertura di questa rotta potrà essere

un valido supporto per tutto il territorio”

Markopoulo-Grecia, 2 Maggio 2024 –

Da Maggio a Ottobre riaprirà la rotta Torino-Foggia. Ritorna la possibilità di volare verso il nord della

Puglia in vista della stagione estiva.

Questa la programmazione:

Lunedì DAL 3 GIUGNO AL 21 OTTOBRE 2024:

FOGGIA TORINO

15:45

17:15

TORINO FOGGIA

18:00

19:30

——Venerdì DAL 31 MAGGIO AL 28 GIUGNO E DAL 13 SETTEMBRE AL 25 OTTOBRE 2024:

FOGGIA TORINO

13:00

14:30

TORINO FOGGIA

15:15

16:45

DAL 5 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE 2024:

12:00

13:30

14:15

15:45

“Con il ripristino della tratta Torino-Foggia, abbiamo nuovamente l’opportunità di potenziare

quest’area rispondendo alla forte domanda dei passeggeri e supportando attivamente il territorio in

cui operiamo – ha affermato Dimitris Kremiotis, accountable manager di Lumiwings -. Con l’arrivo

della stagione estiva e dei flussi turistici, riteniamo che questa tratta sia un’ottima occasione per

rendere più accessibili tutte le località turistiche del Gargano e del nord della Puglia velocizzando i

trasferimenti.”

“Siamo molto soddisfatti della ripresa del volo Torino – Foggia di Lumiwings, che è stato fortemente

richiesto dai due bacini territoriali – ha commentato l’Amministratore Delegato di Torino Airport,

Andrea Andorno -. La nuova programmazione rende il collegamento perfetto per l’estate, per

trascorrere in Piemonte o in Puglia un week-end oppure un’intera settimana di vacanza.

