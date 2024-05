0502 divertiamoci imparando etnografico

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

DIVERTIAMOCI IMPARANDO AL MUSEO ETNOGRAFICO!

Sabato 4 maggio ore 16.00 laboratorio didattico per bambini al Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”

La Spezia, 2 maggio 2024 – “Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune della Spezia a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutta la stagione invernale e primaverile.

Sabato 4 maggio alle ore 16.00 il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” organizza un laboratorio didattico dal titolo “Profumi di campo” rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni che ha una durata di circa un’ora.

Oggi non è insolito preparare dei sacchettini alla lavanda per profumare e abbellire cassetti e armadi. Nel passato venivano usati a tale scopo anche altri fiori e diverse erbe che i partecipanti potranno conoscere sperimentando la realizzazione di personali sacchettini profuma-biancheria.

Il laboratorio ha il costo di 5 euro e la prenotazione è obbligatoria.

Info

Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”

http://www.facebook.com/museo.etnografico.sp; Ig @museoetnograficosp