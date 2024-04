Comunicato stampa ITA Airways: tariffe speciali per le elezioni dell’8 e 9 giugno

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2024

ITA Airways: tariffe speciali per le elezioni dell’8 e 9 giugno

40 euro di sconto sui biglietti della Compagnia per tutte le destinazioni nazionali

Roma, 24 aprile 2024 – In occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento Europeo, del

Presidente e del Consiglio regionale del Piemonte e di circa 3700 comuni in tutta Italia, che si terranno sabato

8 e domenica 9 giugno 2024, ITA Airways agevola i cittadini italiani che vogliono tornare nel proprio comune

di residenza per esprimere il proprio voto. Gli elettori che voleranno con ITA Airways potranno infatti usufruire

di uno sconto sul biglietto aereo, andata e ritorno.

Nel dettaglio, lo sconto, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli diretti

in continuità territoriale (Cagliari – Roma Fiumicino e v.v., Cagliari – Milano Linate e v.v. e Trieste – Milano

Linate e v.v.) e ai voli in codeshare, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse

e i supplementi, secondo le seguenti modalità:

40€ di sconto valido su biglietti A/R in tutta Italia e in tutte le classi di viaggio, su importi superiori a

41€ A/R.

L’offerta si applica sui biglietti acquistati da oggi fino al 9 giugno 2024, per viaggiare nel periodo compreso

dal 2 al 16 giugno 2024.

L’acquisto può essere effettuato sul sito ita-airways.com, compilando il form di booking presente nella pagina

dedicata, oppure attraverso il Customer Center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli

aeroporti.

Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà chiesto di esibire la propria tessera

elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una

dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo.

Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla

Sezione Elettorale.

ITA Airways dimostra ancora una volta la propria attenzione verso i Passeggeri e il sostegno al diritto di

partecipazione al voto di ciascun Cittadino.

Per informazioni alla stampa:

Pietro Caldaroni, Head of Communication & Institutional Relations

