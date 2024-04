COMUNICATO STAMPA – Giornata della Terra: Pichetto, al G7 con ambizione e realismo, impegno giovani dà speranza

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

Giornata della Terra: Pichetto, al G7 con ambizione e realismo, impegno giovani dà speranza

Nella ricorrenza, il ministro ricorda l’imminente avvio del primo vertice ministeriale a guida italiana che unisce Clima, Energia e Ambiente

Roma, 22 aprile – Oggi si celebra la Giornata della Terra, istituita nel 1970 dalle Nazioni Unite. “Questa ricorrenza – afferma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto – giunge a pochi giorni da un momento storico per il nostro Paese, che a fine mese guiderà il primo G7 italiano in cui si trattano insieme i temi Clima, Energia e Ambiente. Il miglior modo per celebrare la Giornata della Terra è allora portare a quel vertice la nostra ambizione e il nostro realismo, rispondendo concretamente alle istanze provenienti dalla società, in particolare dalle nuove generazioni”.

Il ministero, assieme a Connect4Climate, programma di comunicazione sui temi del cambiamento climatico della Banca Mondiale, ha organizzato a Torino e in Piemonte la Planet Week, una settimana di iniziative partita il 20 aprile che anticipa il G7 di Venaria Reale. Tra queste, l’evento con Earth Day Italia, dedicato proprio alla giornata della Terra. “Tutti siamo cittadini del Pianeta e tutti ne siamo responsabili. Vedere tanti giovani mobilitati sui temi ambientali, sulla difesa della biodiversità, sulla lotta ai cambiamenti climatici è motivo di grande speranza”, ha detto Pichetto, in una lettera indirizzata agli organizzatori.

