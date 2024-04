CS Acqualatina – L’Assemblea dei Soci approva il Bilancio 2023 ed elegge CdA e Collegio Sindacale

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

L’Assemblea dei Soci di Acqualatina approva il Bilancio 2023 con un utile di oltre 7,3 milioni di euro.

Innovazione tecnologica, transizione digitale e sostenibilità si confermano i valori chiave del percorso aziendale.

Eletti i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La seduta odierna dell’Assemblea dei Soci di Acqualatina ha discusso l’approvazione del Bilancio e il rinnovo delle cariche societarie.

In apertura di lavori, l’Assemblea ha approvato il Bilancio con un utile di oltre 7,3 milioni di euro, in continuità con i risultati positivi degli scorsi anni.

Tale utile è stato interamente destinato a riserva, decisione che contribuisce alla copertura delle risorse finanziarie per la realizzazione dei crescenti investimenti in cui la Società è impegnata.

IL BILANCIO E LE PROSSIME SFIDE

Focus del Bilancio 2023 sono stati i fondi PNRR e i relativi progetti, che si posizionano come una fondamentale leva per accelerare il percorso di transizione digitale e per contrastare il fenomeno delle perdite di rete, riducendo di conseguenza anche i costi di energia elettrica sostenuti per la distribuzione idrica.

Sul fronte PNRR si è poi sottolineato il raggiungimento delle milestones previste sinora, nel pieno rispetto dei tempi stabiliti dai progetti: un punto di fondamentale importanza, questo, che garantisce il rafforzamento del percorso intrapreso, con un netto aumento degli investimenti e un sempre maggiore ritorno di valore per il territorio dell’Ato4-Lazio Meridionale.

Innovazione tecnologica, digitalizzazione e sostenibilità si confermano, dunque, i valori chiave del percorso aziendale.

LE NUOVE CARICHE

L’incontro ha poi visto il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, giunti alla loro naturale scadenza triennale.

Per il Consiglio di Amministrazione, il socio industriale Idrolatina ha confermato i nomi dell’Ing. Marco Irmo Lombardi e del Dott. Stefano Mereu, mentre come rappresentanti della compagine pubblica sono stati nominati il Dott. Giacinto Giancaspro, l’Avv. Toni De Simone e la Dott.ssa Cinzia Marzoli.

Il Collegio Sindacale vede le nomine del Dott. Alessandro Cerilli nel ruolo di Presidente, la Dott.ssa Tiziana Nale e il Dott. Michele Pizzo come membri effettivi e la Dott.ssa Annamaria Spada e la Dott.ssa Angela Daniela Alessandra Ianni come sindaci supplenti.

