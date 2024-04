(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

sab 13 aprile 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*330 nuovi disoccupati a Taranto dal 1°aprile*

*Il Governo continua a colpire il territorio jonico*

Dal 1° aprile 2024 sono 330 i nuovi disoccupati a Taranto e Provincia. 330

famiglie che dal prossimo mese non riceveranno più sostentamenti. Il 31

marzo è terminato il trattamento economico (IMA – Indennità di mancato

avviamento) per gli ex lavoratori della Taranto Container Terminal.

Ad oggi, nonostante le innumerevoli iniziative, i diversi incontri con le

forze di Governo nazionale e gli incalcolabili emendamenti bocciati in

Parlamento, i lavoratori si ritrovano con un pugno di mosche in mano.

Sembra che questo Governo abbia deciso di ridurre in povertà i lavoratori e

le loro famiglie, facendo morire il nostro territorio.

Il Governo di Giorgia Meloni e l’onorevole Dario Iaia, hanno dimostrato con

i fatti di voler mettere in ginocchio l’economia jonica. Il parlamentare

savese di Fratelli d’Italia

,

forse per puri scopi pubblicitari, nel corso di questi ultimi mesi ha

illuso in più occasioni i lavoratori portuali ex Taranto Container Terminal

(TCT) senza mai portare a casa alcun risultato. E persino quando si è

trovato di fronte agli emendamenti presentati dal deputato dem Ubaldo

Pagano, mirati proprio a salvaguardare questi lavoratori, ha scelto di

votare contro come il resto della sua maggioranza, senza il minimo

tentennamento.

Qualche settimana fa aveva garantito di aver ricevuto rassicurazioni per

l’approvazione di un emendamento al “Collegato lavoro” (che è in sospeso in

Parlamento da quasi 1 anno) ma tale provvedimento non risulta neanche

calendarizzato per la prossima settimana in Commissione Lavoro. Ancora

nessuna risposta ufficiale, quindi, da parte di questo Governo che sta

sbeffeggiando la nostra già martoriata terra.

É necessario intraprendere iniziative forti atte a indurre le forze

politiche di maggioranza a trovare una soluzione immediata che garantisca

una indennità ai dipendenti del comparto. I lavoratori chiedono sostegno ai

sindacati, a tutte le forze politiche locali, provinciali, regionali, ai 29

sindaci della provincia jonica, alla Provincia, alla Regione, ai

parlamentari e a tutti i cittadini della terra ionica.

Non c’è più tempo da perdere! La vertenza TCT si sta trasformando in un

enorme problema sociale. Il Pd è accanto ai lavoratori.

Federazione Provinciale e Unione Comunale di Taranto

Taranto, 15 aprile 2024