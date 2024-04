[Rugby Notizie] Serie A Elite Maschile, decisivi gli ultimi ottanta minuti di stagione regolare

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

Serie A Elite Maschile, decisivi gli ultimi ottanta minuti di stagione regolare

Roma – La Serie A Elite Maschile si accinge ad emettere i primi verdetti di stagione con gli ultimi ottanta minuti di regular season in calendario tra sabato 13 e domenica 14 aprile.

Cinque dei sei posti disponibili per i play-off sono già assegnati, ma resta aperta la caccia alla sesta e ultima posizione disponibile per la seconda fase di stagione e, al tempo stesso, è lotta aperta per evitare la penultima posizione, che determinerà la seconda retrocessione dopo quella – già matematica – della matricola Rangers Vicenza.

Sabato si inizia alle 14, al “Beltrametti” di Piacenza e in simulcast RaiSport/DAZN, con i Sitav Lyons che ricevono l’HBS Colorno, il cui quinto posto è ormai consolidato, per provare a raggiungere e superare le Fiamme Oro, garantendosi la salvezza proprio a spese dei poliziotti romani o costringendoli a un eventuale spareggio salvezza.

Alle 15.30 su DAZN derby veneto tra il Petrarca, già certo della terza posizione finale, ospita i leoni del Mogliano Veneto, sospesi tra un possibile accesso ai play-off dopo un brillante girone di ritorno o il rischio, scongiurabile anche con un solo punto bonus, di uno spareggio salvezza.

Decisiva diventa la gara di domenica alle 15.30, in diretta DAZN dalla Caserma Gelsomini, dove le Fiamme Oro ospitano il Rugby Viadana, capolista ma chiamato a vincere per scongiurare il sorpasso in extremis da parte dei Campioni in carica della Femi-CZ Rovigo che, alla stessa ora (DAZN), ospitano il retrocesso Vicenza.

Una sconfitta per le Fiamme Oro potrebbe significare retrocessione o spareggio, mentre un successo, in caso di sconfitta del Mogliano, riaprirebbe all’ultimo istante le porte dei play-off per il XV di Gianluca Guidi.

Serie A Elite – XVIII giornata

Sitav Lyons v HBS Colorno (Rai Sport/DAZN)

ore 15.30

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto (DAZN)

Femi-CZ Rovigo v Rangers Vicenza (DAZN)

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana (DAZN)

Classifica: Rugby Viadana 1970 punti 56; Femi-CZ Rovigo 55; Petrarca Rugby 49; Valorugby Emilia* 47; HBS Colorno 42; Mogliano Veneto Rugby 32; Fiamme Oro Rugby 31; Sitav Rugby Lyons 27; Rangers Vicenza 3

*una in più

Calendario Play-Off

Play-off – I giornata

1° classificata v HBS Colorno

2° classificata v 6° classificata

Play-off – II giornata

Valorugby Emilia v perdente I giornata

Petrarca Rugby v perdente I giornata

Play-off – III giornata

Vincente I giornata v Valorugby Emilia

Vincente I giornata v Petrarca Rugby

Ultime dalle sedi

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – sabato 13 aprile, ore 14.00

Serie A Elite Maschile, XVIII giornata – diretta RaiSport/DAZN

Sitav Lyons v HBS Colorno

Sitav Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno (cap); Chico, Cuoghi; Portillo, Moretto, Cissè; Pisicchio, Salvetti; Morosi, Minervino, Pelliccioli

a disposizione: Cocchiaro, Acosta, Aloè, Cemicetti, Bottacci, Petillo, Via A, Via G

all. Urdaneta

HBS Colorno: Van Tonder (Cap), Batista, Pavese, Waqanibau; Leaupepe; Hugo, Del Prete; Koffi, Adorni, Manni; Van Vuren, Butturini; Tangredi, Ferrara, Franceschetto

a disposizione: Nisica, Lovotti, Galliano; Ruffolo, Broglia; Mbanda’, Palazzani; Ceballos

all. Casellato

arb. Angelucci (Livorno)

Padova, “Memo Geremia” – sabato 13 aprile, ore 15.30

Serie A Elite Maschile, XVIII giornata – diretta DAZN

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto

Petrarca Rugby: De Sanctis; Filippi, Scagnolari, De Masi, Bellini; Tebaldi, Panunzi; Botturi, Casolari, Romanini; Trotta, Galetto; Bizzotto, Montilla T., Brugnara

a disposizione: Borean, Cugini, Montilla M., Marchetti, Nostran, Vunisa, Benvenuti, Coppo

all. Marcato/Jimenez

Mogliano Veneto: Avaca G.; Peruzzo, Va’Eno, Zanatta, Dal Zilio, Ferrarin, Fabi, Kingi, Finotto, Brevigliero, Baldino (Cap.), Carraro, Avaca E., Frangini, Aminu

a disposizione: Sangiorgi, Gentile, Gallorini, Marini, Grant, Battara, Zanandrea, Vanzella

all. Costanzo

arb. Bottino (Roma)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 14 aprile, ore 15.30

Serie A Elite Maschile, XVIII giornata – diretta DAZN

Femi-CZ Rovigo v Rangers Vicenza

Femi-CZ Rovigo: aggiornamenti su Federugby.it

all. Lodi

Rangers Vicenza: aggiornamenti su Federugby.it

all. Cavinato/Minto

arb. Meschini (Milano)

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – domenica 14 aprile, ore 15.30

Serie A Elite Maschile, XVIII giornata – diretta DAZN

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Rugby: aggiornamenti su Federugby.it

all. Guidi

Rugby Viadana 1970: aggiornamenti su Federugby.it

all. Pavan

arb. Favaro (Venezia)

Nota per le redazioni

Si rammenta che, ai fini della definizione della classifica finale della stagione regolare verranno applicati progressivamente, in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, i principi previsti dall’Articolo n. 31 del Regolamento di Attività Sportiva ( https://newsletter.federugby.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=557&userid=218853&mailid=5494 ).

Andrea Cimbrico

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Responsabile

