(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 *PUGLIA, PICCOLOTTI (AVS): AVVIARE UNA DISCUSSIONE PER CAPIRE COSA NON VA*

“Noi abbiamo chiesto di azzerare la Giunta e ricominciare, la Puglia ha

bisogno di dire ai suoi cittadini che il percorso continua con volti e

facce nuove. La stragrande maggioranza dei membri sono onesti, sia chiaro,

ma il punto è avviare una discussione per capire cosa non va”. Lo dice a

Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata di Avs Elisabetta

Piccolotti, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

