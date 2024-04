(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 Islam, Bonfrisco (Lega), interrogazione a Commissione europea su donne chiuse in recinto per fine Ramadan a Roma

Islam politico è ingerenza straniera e minaccia ibrida a nostra società

Bruxelles, 11 apr – “Su donne e ragazze chiuse dentro un recinto per la fine del Ramadan a Roma ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea affinché fatti così gravi siano definiti un’ingerenza straniera e a una minaccia ibrida. È chiaro come l’islamizzazione sia diventata una questione di sicurezza e difesa, sia per donne e ragazze vittime di pratiche violente e inaccettabili, sia per la nostra libertà, storia e cultura. Sembravano assodati nel 2024 passi fondamentali per la parità di genere come Dichiarazione universale dei diritti umani e la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, eppure l’islamizzazione mette in discussione valori universali e irrinunciabili. L’Unione Europea in passato ha promosso il velo islamico come un mezzo per favorire la diversità e l’integrazione. A Roma, ci ritroviamo di fronte ad una minaccia verso la società e i cittadini.”

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega – Gruppo Identità e Democrazia, componente della Commissione per gli Affari esteri, della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa.