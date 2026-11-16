BASKET IN CARROZZINA, LA BRIANTEA84 CANTU’ CONQUISTA LA SUPERCOPPA MARTIN MANCINI

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - MANCINI*
*A San Marino i campioni d'Italia battono l'Amicacci Abruzzo 75 a 45. E' la
nona affermazione nel torneo per i lombardi, la terza consecutiva*
Nella mattina di domenica 15 novembre, la Unipol Briantea84 Cantù ha
conquistato la Supercoppa Italiana Martin Mancini battendo la Deco Amicacci
Abruzzo 75 a 45. Si tratta della nona Supercoppa nella storia della squadra
lombarda, la terza consecutiva dopo i successi contro S. Stefano nel 2024 e
Asinara lo scorso anno, arrivati sempre al Multieventi Sport Domus di San
Marino
Partita sempre condotta nel punteggio dai lombardi, che hanno dilagato poi
attacco e soluzioni difensive per arginare i tanti lunghi avversari, con
difficoltà anche fisiologiche alla luce dei tanti innesti nel roster
arrivati in Abruzzo solo poche settimane fa. Più rodata e in palla la
Briantea84 che ha vinto e convinto, con l'ennesima grande prestazione del
proprio capitano Filippo Carossino, autore di 28 punti e ancora una volta
migliore realizzatore della squadra. Ma a girare è tutta la formazione di
coach Gomez, in grado di ottimizzare la coesistenza di tanti talenti nel
modo più funzionale alla squadra: Bedzeti contribuisce con la solita
presenza sotto canestro e con 11 punti a referti, bene anche il neo
arrivato Giaretti che segna 9 punti, e il solito Berdun, chirurgico nello
scegliere i momenti della partita in cui accelerare.
"E' una grade soddisfazione per tutti noi, era una finale e non è mai
semplice vincerle", commenta al termine coach Gomez, al quarto trofeo della
propria carriera sulla panchina canturina. "Siamo contenti, abbiamo giocato
un grande basket e vogliamo continuare a toglierci belle soddisfazioni
anche quest'anno", gli fa eco capitan Carossino. Per l'Amicacci il
rammarico della sconfitta, ma anche la consapevolezza di avere grandi
margini di crescita nel prossimo futuro, come conferma coach Di Giusto:
"Bisogna lavorare molto ma sono fiducioso che potremo fare bene anche nel
*UNIPOL BRIANTEA84 CANTU' – DECO AMICACCI ABRUZZO 74 a 45*
*Unipol Briantea84 Cantù*: Carossino 28, Bedzeti 13, Giaretti 9, De Maggi
8, Berdun 7, Gabas 6, Lasri 2, De Deus Ramos 2, Patwald.
*Deco Amicacci Abruzzo:* Mandjam 13, Boganelli 11, Rodrigues 4, Topo 4,
Greco Brakus 4, Tanghe 4, Borges 3, Giuranna 2.
*FOTO VEZZOLI PER BRIANTEA84*
*Dida*: La Briantea84 con la Supercoppa Martin Mancini
*Dida*: Carossino in azione
*Ufficio Comunicazione FIPIC*
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