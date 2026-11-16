BASKET IN CARROZZINA, LA BRIANTEA84 CANTU’ CONQUISTA LA SUPERCOPPA MARTIN MANCINI

MANCINI*

*A San Marino i campioni d'Italia battono l'Amicacci Abruzzo 75 a 45. E' la

nona affermazione nel torneo per i lombardi, la terza consecutiva*

Nella mattina di domenica 15 novembre, la Unipol Briantea84 Cantù ha

conquistato la Supercoppa Italiana Martin Mancini battendo la Deco Amicacci

Abruzzo 75 a 45. Si tratta della nona Supercoppa nella storia della squadra

lombarda, la terza consecutiva dopo i successi contro S. Stefano nel 2024 e

Asinara lo scorso anno, arrivati sempre al Multieventi Sport Domus di San

Marino

Partita sempre condotta nel punteggio dai lombardi, che hanno dilagato poi

attacco e soluzioni difensive per arginare i tanti lunghi avversari, con

difficoltà anche fisiologiche alla luce dei tanti innesti nel roster

arrivati in Abruzzo solo poche settimane fa. Più rodata e in palla la

Briantea84 che ha vinto e convinto, con l'ennesima grande prestazione del

proprio capitano Filippo Carossino, autore di 28 punti e ancora una volta

migliore realizzatore della squadra. Ma a girare è tutta la formazione di

coach Gomez, in grado di ottimizzare la coesistenza di tanti talenti nel

modo più funzionale alla squadra: Bedzeti contribuisce con la solita

presenza sotto canestro e con 11 punti a referti, bene anche il neo

arrivato Giaretti che segna 9 punti, e il solito Berdun, chirurgico nello

scegliere i momenti della partita in cui accelerare.

"E' una grade soddisfazione per tutti noi, era una finale e non è mai

semplice vincerle", commenta al termine coach Gomez, al quarto trofeo della

propria carriera sulla panchina canturina. "Siamo contenti, abbiamo giocato

un grande basket e vogliamo continuare a toglierci belle soddisfazioni

anche quest'anno", gli fa eco capitan Carossino. Per l'Amicacci il

rammarico della sconfitta, ma anche la consapevolezza di avere grandi

margini di crescita nel prossimo futuro, come conferma coach Di Giusto:

"Bisogna lavorare molto ma sono fiducioso che potremo fare bene anche nel

*UNIPOL BRIANTEA84 CANTU' – DECO AMICACCI ABRUZZO 74 a 45*

*Unipol Briantea84 Cantù*: Carossino 28, Bedzeti 13, Giaretti 9, De Maggi

8, Berdun 7, Gabas 6, Lasri 2, De Deus Ramos 2, Patwald.

*Deco Amicacci Abruzzo:* Mandjam 13, Boganelli 11, Rodrigues 4, Topo 4,

Greco Brakus 4, Tanghe 4, Borges 3, Giuranna 2.

*FOTO VEZZOLI PER BRIANTEA84*

*Dida*: La Briantea84 con la Supercoppa Martin Mancini

*Dida*: Carossino in azione

*Ufficio Comunicazione FIPIC*

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