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Campania

Mastella: “Classifica Italia Oggi, Benevento si conferma da primato per sicurezza e migliora sul lavoro, la città è cresciuta

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - Dichiarazioni del Sindaco 

Benevento, 15 novembre 2026 – "La classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita nelle province italiane mostra il miglioramento, consolidato e certificato, del sistema sociale ed economico che in questi anni ha interessato il Beneventano. 
L'avanzamento di Benevento 7 posizioni rispetto all'anno precedente è una ottima notizia, così come il primato nazionale sul cruciale versante della sicurezza che conferma quanto abbiamo sempre sostenuto: non esistono isole felici o immunità dal male, ma restiamo un territorio sereno e sicuro, a prescindere da episodi di cronaca che non vanno né sottovalutati, né ingigantiti. E' importante anche l'avanzamento nella classifica affari e lavoro, segno di una vivacità del tessuto economico crescente in questi anni e che abbiamo supportato e incoraggiato lungo il percorso amministrativo tanto al Comune quanto alla Provincia", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.
"Occorre accelerare sul turismo e l'impostazione è quella giusta: il Museo Egizio e il Parco delle Streghe sono scelte strategiche che vanno proprio in questa direzione, di aumento dell'attrattiva territoriale. Sul dato complessivo va considerato tuttavia che la statistica prende in considerazione tutti i 78 Comuni, non tutti comparabili alla Città per richiamo turistico. La direzione di marcia è quella giusta e le statistiche in costante miglioramento indicano chiaramente, a prescindere da catastrofismi interessati e speculazioni politiche di chi vede tutto nero, che la Città è cresciuta e migliorata in ogni versante", conclude Mastella.

(AGENPARL)
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