Confcommercio Venezia, celebrati gli 80 anni dalla fondazione. A Mestre una cerimonia per ripercorrere la storia dell’associazio

Ottant'anni di storia e di rappresentanza del mondo del commercio veneziano. Si è svolta questa mattina all'Auditorium Cesare De Michelis del Museo M9, a Mestre, la cerimonia per celebrare l'80° anniversario della fondazione dell'organizzazione nata come "Unione delle Associazioni dei Commercianti della Provincia di Venezia".

L'appuntamento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, del lavoro e della cultura, in un momento di celebrazione e confronto dedicato al percorso compiuto dall'associazione e alle prospettive del commercio nel territorio metropolitano. A introdurre la cerimonia i saluti del presidente di Confcommercio Unione Venezia Rovigo, Massimo Zanon e l'intervento del presidente Confederale di Confcommercio, Carlo Sangalli.

Alla cerimonia, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, sono intervenuti la vicesindaco Francesca Zaccariotto e l'assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga.

"Questo ottantesimo anniversario celebra la dedizione e la professionalità di chi ha reso il commercio di questo territorio un esempio d'eccellenza – ha dichiarato Zaccariotto – Ogni attività aperta rappresenta un presidio fondamentale che mantiene viva la città. Un principio che oggi avverto con particolare responsabilità nel mio ruolo di assessore alla Sicurezza: le comunità hanno bisogno della vostra presenza quotidiana per sentirsi protette. Per questo motivo sto promuovendo un tavolo sul controllo di vicinato che coinvolga direttamente il comparto commerciale. L'auspicio per questo traguardo è che la categoria continui a operare con la medesima tenacia, confermandosi motore vitale del nostro tessuto urbano".

La ricorrenza è stata anche l'occasione per approfondire i nuovi scenari dell'economia di città e le sfide che attendono il settore, con particolare attenzione al ruolo delle attività commerciali nella vita dei centri urbani, nella valorizzazione del territorio e nella tenuta del tessuto sociale ed economico delle comunità.

"Questi ottant'anni raccontano una storia iniziata nel 1946, quando il coraggio degli imprenditori contribuì alla ricostruzione del Paese – ha aggiunto Costalonga – Mantenere aperta un'attività significa garantire un presidio sociale ed economico fondamentale. Per questo le istituzioni devono lavorare in sinergia con le associazioni di categoria. Fin dal mio primo mandato, iniziato durante l'emergenza pandemica, abbiamo collaborato con Confcommercio per costruire regole condivise, capaci di creare valore e contrastare la concorrenza sleale. Oggi è fondamentale investire sulle nuove generazioni, affinché sappiano coniugare tradizione e innovazione, affrontare le sfide del mercato globale e tutelare le imprese locali".

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Venezia, 15 novembre 2026

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