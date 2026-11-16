Codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 -
Dalle ore 00.00 alle 14.00 di lunedì 16 novembre
FENOMENI PREVISTI in toscana
Saccatura atlantica in transito fra stasera e domattina.
PIOGGIA: Nell'arco delle 12-15 ore che vanno dalle ore 21 circa di stasera, Domenica, fino alle ore 12 circa di domani mattina, lunedì, precipitazioni sulle zone settentrionali lungo una direttrice che va da Livorno-Pisa fino a Lucca, Pistoia, Prato, Firenze e il Mugello.
TEMPORALI: Domani mattina, lunedì, possibili temporali.
MARE: Domani, lunedì, dal pomeriggio, mare molto mosso sul settore settentrionale.
I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE
In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l'evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:
Come comportarsi in caso di forti piogge
• evitare l'attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell'acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;
• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;
• prestare attenzione a percorrere le strade dove l'acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;
• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, e sopra ponti e passerelle;
• porre barriere per evitare che l'acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;
Come comportarsi in caso di forte vento
• fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;
• guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;
• spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell'inizio del periodo di allerta;
• limitare le attività all'aperto e gli spostamenti;
• fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall'alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);
• non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.