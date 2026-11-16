SICUREZZA STRADALE. DE CORATO (FDI): È PRIORITÀ PER GOVERNO MELONI

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - Così il Deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi Riccardo De Corato.
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