Domani la presentazione dell’ultima tappa del progetto “Diario veneziano

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - Domani, lunedì 16 novembre alle ore 11.30, a Ca' Farsetti, si terrà una conferenza stampa per presentare l'ultima tappa del progetto "Diario veneziano" di Ilya ed Emilia Kabakov, l'installazione ospitata a Ca' Tron e al Padiglione Venezia.
Il volume raccoglie le storie, i ricordi e gli oggetti condivisi da oltre 700 abitanti di Venezia, dando forma duratura al progetto partecipativo realizzato in occasione della 61. Esposizione internazionale d'Arte – La Biennale di Venezia, oltre a tracciare un bilancio del percorso di questi mesi.
Interverranno l'assessore comunale alla Cultura, Paolo Romor, il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, il rettore dell'Università Iuav di Venezia, Benno Albrecht, l'artista Emilia Kabakov, i curatori di "Diario veneziano", Cesare Biasini Selvaggi e Giulia Abate, la curatrice del Padiglione Venezia, Giovanna Zabotti.
Venezia, 15 novembre 2026
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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;
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