Sicurezza stradale, Casu (PD): 2.868 morti in un anno, cambiare il codice per fermare la strage

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - "I dati ACI-ISTAT ci dicono che, rispetto al 2024, le vittime sono diminuite del 5,3%, ma gli scontri stradali con lesioni a persone sono aumentati del 2,2%, arrivando a 177.207, e i feriti dell'1,7%, raggiungendo quota 237.822. Non possiamo accontentarci. Per rendere le nostre strade più sicure dobbiamo incentivare la mobilità sostenibile, sostenere i sindaci e le città che investono nella prevenzione, tutelare gli utenti più fragili, potenziare le opportunità di trasporto pubblico e sfruttare pienamente le potenzialità delle nuove tecnologie. Grazie alle associazioni e a tutte le persone che si mobilitano in questi giorni nelle piazze di tutto il Paese al fianco dei familiari delle vittime. Il nuovo Codice della strada deve servire a salvare vite, non a ostacolare le amministrazioni locali che lavorano per rendere le nostre città più sicure. È questo l'impegno che continueremo a portare avanti in Parlamento", conclude Casu.
Roma 15 novembre 2026
(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - "I dati ACI-ISTAT ci dicono che, rispetto al 2024, le vittime sono diminuite del 5,3%, ma gli scontri stradali con lesioni a persone sono aumentati del 2,2%, arrivando a 177.207, e i feriti dell'1,7%, raggiungendo quota 237.822. Non possiamo accontentarci. Per rendere le nostre strade più sicure dobbiamo incentivare la mobilità sostenibile, sostenere i sindaci e le città che investono nella prevenzione, tutelare gli utenti più fragili, potenziare le opportunità di trasporto pubblico e sfruttare pienamente le potenzialità delle nuove tecnologie. Grazie alle associazioni e a tutte le persone che si mobilitano in questi giorni nelle piazze di tutto il Paese al fianco dei familiari delle vittime. Il nuovo Codice della strada deve servire a salvare vite, non a ostacolare le amministrazioni locali che lavorano per rendere le nostre città più sicure. È questo l'impegno che continueremo a portare avanti in Parlamento", conclude Casu.