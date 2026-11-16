Cybersicurezza. Piccolotti (Avs): Meno di 600 milioni alla cyber difesa, miliardi per le armi. Al Ministro Foti ricordiamo che ospedali e scuole non si difendono con gli F-35

miliardi per le armi. Al Ministro Foti ricordiamo che ospedali e scuole non

si difendono con gli F-35

Ben svegliato, ministro Foti. Sono anni che chiediamo di investire in

cybersicurezza e non in armi, ed è il suo governo ad aver fatto il

600 milioni, mentre per caccia, carri armati, navi e missili ci sono decine

e decine di miliardi. Ospedali, scuole e aeroporti non si difendono con gli

F-35. Lo dichiara Elisabetta Piccolotti di Avs, relativamente alle

dichiarazioni del Ministro Foti rilasciate a La Stampa.

non si fermano con le interviste. Il regolamento europeo sulla pubblicità

politica impone di indicare l'autorità che controlla e sanziona: il governo

nomini l'Agcom e le dia i poteri necessari. Fin qui avete votato contro:

perché? Le piattaforme vanno obbligate a eliminare i bot e a rendere

riconoscibili i contenuti prodotti con l'IA. Finora la maggioranza ha detto

no a tutto. Se l'allarme è sincero – conclude Piccolotti -lo dimostri coi

fatti.