Cybersicurezza. Piccolotti (Avs): Meno di 600 milioni alla cyber difesa, miliardi per le armi. Al Ministro Foti ricordiamo che ospedali e scuole non si difendono con gli F-35

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - miliardi per le armi. Al Ministro Foti ricordiamo che ospedali e scuole non
si difendono con gli F-35
Ben svegliato, ministro Foti. Sono anni che chiediamo di investire in
cybersicurezza e non in armi, ed è il suo governo ad aver fatto il
600 milioni, mentre per caccia, carri armati, navi e missili ci sono decine
e decine di miliardi. Ospedali, scuole e aeroporti non si difendono con gli
F-35. Lo dichiara Elisabetta Piccolotti di Avs, relativamente alle
dichiarazioni del Ministro Foti rilasciate a La Stampa.
non si fermano con le interviste. Il regolamento europeo sulla pubblicità
politica impone di indicare l'autorità che controlla e sanziona: il governo
nomini l'Agcom e le dia i poteri necessari. Fin qui avete votato contro:
perché? Le piattaforme vanno obbligate a eliminare i bot e a rendere
riconoscibili i contenuti prodotti con l'IA. Finora la maggioranza ha detto
no a tutto. Se l'allarme è sincero – conclude Piccolotti -lo dimostri coi
fatti.