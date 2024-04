(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 09 aprile 2024 *M.O., CASINI: POLITICA DELETERIA DI NETANYAHU, PRIMA SE NE VA E’ MEGLIO E’

PER TUTTI; ITALIA ED EUROPA? INCIDONO ZERO SULLA QUESTIONE PALESTINESE*

Le difficoltà di trovare un accordo per il cessate il fuoco a Gaza? “In

queste ore probabilmente è in corso una qualche trattativa per gli ostaggi,

ma quello che è importante è dividere lo stato di Israele, di cui sono

fautore al 100%, e la politica deleteria che sta facendo Netanyahu. Non

possiamo identificare Israele con la politica del suo governo: Israele va

aiutato, il governo prima se ne va è meglio è per tutti”. Così a Rai

Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pd e membro della

commissione Affari Esteri Pierferdinando Casini, intervistato da Giorgio

Lauro e Geppi Cucciari. Qual è l’incidenza dell’Italia e dell’Europa su

questo conflitto? “Non esistono, bisogna che noi siamo seri. La nostra

capacità di incidenza sulla questione palestinese è zero”. Come mai? “Anche

perché negli scorsi anni abbiamo sempre detto degli slogan come ‘due popoli

e due stati’ ma quando c’è stato da condannare degli insediamenti massicci

in Cisgiordania non abbiamo mai detto nulla”.

