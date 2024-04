(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 MARCHE. BENVENUTI GOSTOLI (FDI): CONDOGLIANZE PER VITTIMA INCIDENTE A14, COMMISSIONE FARA’ SOPRALLUOGO A META’ MAGGIO

“Voglio porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia della persona che questa mattina è deceduta in seguito all’incidente autostradale verificatosi oggi nella galleria Vinci di Cupra Marittima, lungo la A14. E’ l’ennesima disgrazia che si verifica lungo quel tratto autostradale, tra Marche e Abruzzo, oggetto di importanti lavori. La Commissione Ambiente e Lavori Pubblici è impegnata nel monitorare l’andamento dei cantieri lungo quel pezzo autostradale, affinchè ne venga rispettato il cronoprogramma, nonché nel garantire livelli idonei di sicurezza per la viabilità. È del gennaio scorso una mia interrogazione al Mit proprio sull’argomento, cui è seguita la mia richiesta di un nuovo sopralluogo della Commissione, che è stato programmato per il prossimo 16 maggio. La Commissione avrà modo così di controllare come procedono i lavori e quali misure sono state adottate per garantire un’adeguata sicurezza alla circolazione stradale durante i cantieri, che dureranno ancora a lungo.” Lo dichiara Stefano Benvenuti Gostoli, deputato marchigiano di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.

