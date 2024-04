(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 UNA FAMIGLIA DI DISTINTI MA CHIASSOSI ROMANI IN UNA COMPOSTA E TRANQUILLA LOCALITÀ DELL’ALTO ADIGE

AL CENTRO DELLA NUOVA INDAGINE DELL’ISPETTORE INNOCENTI

IN LIBRERIA PER MURSIA

UNA LAMA NEL BIANCO

DI FABIO RENNANI

«Adoro la montagna. Questa volta sono certo di potermi riposare e divertire senza pensare al crimine. In un posto così non può succedere niente di brutto…», è con questa idea di completo relax che l’ispettore Claudio Innocenti decide di concedersi una settimana bianca in Alto Adige per festeggiare Capodanno insieme alla figlia Alice prima di prendere servizio a Roma Sud nella sua nuova veste di commissario. Ma il male non va in vacanza, nemmeno in un paesino di montagna dove non succede mai niente di brutto, e il commissario si trova coinvolto suo malgrado in una serie di delitti efferati dai contorni ambigui e paradossali.

A sconvolgere i piani d’Innocenti, una famiglia di distinti ma chiassosi romani – tre dei quali titolari di un rinomato studio legale della capitale – i cui membri sembrano nascondere molti segreti e avere parecchi conti in sospeso tra di loro.

«Ci sono..due uomini, direi i figli del settantenne: entrambi sulla quarantina, siedono uno alla destra e uno alla sinistra di Marina. Le altre due donne sono sicuramente le rispettive compagne. Infine ci sono il coetaneo di Alice e un bambino piccolo. In tutto otto persone che fanno il casino di venti. Non riesco a trattenere una smorfia. È la prima volta che mi succede una cosa del genere in un posto come questo. A volte, noi romani sappiamo essere compagni di avventura davvero sgradevoli», riflette l’ispettore Innocenti fra sé e sé, «Perché anche noi romani non siamo in grado di creare ambienti così accoglienti? In fondo basterebbe poco: un po’ più di senso civico e rispetto per gli altri»

Tra sedute spiritiche, minacce soprannaturali, strani incidenti e cadaveri che scompaiono, Innocenti collabora col locale maresciallo dei Carabinieri per cercare di risolvere il mistero che ha macchiato di sangue la candida coltre di neve delle Dolomiti.

Fabio Rennani incontrerà i lettori in un tour di presentazioni e firmacopie nei mesi di aprile e maggio. Presentazione in anteprima nazionale mercoledì 10 aprile ore 18:00 presso il Mondadori Bookstore di Viale Europa 86-90 a Roma.

Molti inoltre i firmacopie già in programma nella capitale:

– venerdì 5 aprile dalle 17:30 presso il Mondadori Bookstore del Maximo Shopping Center di Via Laurentina 865

– sabato 6 aprile dalle 11:00 presso laFeltrinelli del Centro Commerciale Euroma2 di Viale dell’Oceano Pacifico 83

– domenica 14 aprile dalle 15:00 presso laFeltrinelli del Maximo Shopping Center di Via Laurentina 865

– domenica 21 aprile dalle 15:00 presso il Mondadori Bookstore di Via Tuscolana 771

Infine Fabio Rennani incontrerà i lettori e firmerà le copie dei suoi libri Una lama nel bianco e Appuntamento ignoto al Salone del Libro di Torino presso lo stand della casa editrice Mursia da venerdì 10 a domenica 12 maggio.

Fabio Rennani (Roma 1972), ingegnere per vocazione e scrittore di gialli per passione, vive e lavora a Roma con la famiglia e due gatti. Nel tempo libero adora gironzolare per la città alla ricerca di nuove storie per i suoi romanzi. Con le indagini dell’ispettore Claudio Innocenti, è stabilmente alle prime posizioni della classifica dei noir di Amazon. Con Mursia ha pubblicato Appuntamento ignoto (2023).

