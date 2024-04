(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 *EUROPEE, RICHETTI (AZIONE): ASSOLUTAMENTE CONVINTO SUPEREREMO IL 4%, SE

NON SUCCEDERA’ VENGO A UN GIORNO DA PECORA E MI TINGO CAPELLI DI ROSSO IN

DIRETTA*

“Sono assolutamente convinto che supereremo lo sbarramento alle europee. E

sono disposto a fare un fioretto: se alle elezioni di giugno non arriviamo

al 4% vengo qui e mi tingo i capelli di rosso”. La promessa a Rai Radio1,

ospite di Un Giorno da Pecora, è del deputato di Azione Matteo Richetti,

intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*