LEGA, ROMEO: VANNACCI CANDIDATO? MATTEO HA DETTO CHE CI STIAMO PENSANDO, CI PUO’ STARE LO SI CANDIDI, HA AVUTO CORAGGIO DI SFIDARE POLITICAMENTE CORRETTO

Vannacci candidato con la Lega? “Non so, Matteo ha detto che ci stiamo

pensando. Non condivido tutto quello che dice il generale Vannacci ma ci

può stare che si candidi nel momento in cui lui ha avuto il coraggio di

sfidare il politicamente corretto”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un

Giorno da Pecora, il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

