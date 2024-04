(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 *LEGA, ROMEO: CALENDA VUOLE VEDERE DISDETTA RAPPORTO PUTIN? LUI E CONTE

HANNO TEMPO DA PERDERE, VOGLIONO LA RACCOMANDATA? SONO PRESE POSIZIONI CHE

FANNO RIDERE, A CALENDA AVREI DA RICORDARE DI QUANDO ANDAVA A S.PIETROBURGO

IN POMPA MAGNA DA PUTIN…*

La disdetta della fine del rapporto di collaborazione con Putin richiesta

da Carlo Calenda? “Ma quale disdetta, lui e Conte hanno tempo da perdere.

Cosa gli dobbiamo mandare, la raccomandata? Parliamo di un contesto storico

diverso e non c’è nulla da rinnovare in quanto” la collaborazione “non è

mai partita. Certe prese posizioni fanno un po’ ridere, peccato che Calenda

sia alla Camera, fosse stato in Senato avrei avuto tanto cose da dirgli,

come quando andava a S.Pietroburgo, in pompa magna, con Putin, a dire che

la Russia incarnava i valori dell’Occidente….” Lo dice a Rai Radio1, ospite

di Un Giorno da Pecora, il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano

Romeo.

