(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 *ELEZIONI, CATTANEO: PROPOSTA PAR CONDICIO BOSCHI? MOLTO PROVOCATORIA E

ANTICOSTITUZIONALE*

La proposta Boschi per la par condicio anche tra i giornalisti? “Mi sembra

molto provocatoria, è anticostituzionale, il giornalismo è per antonomasia

la voce della libertà e il custode della democrazia”. Così il deputato di

Forza Italia Alessandro Cattaneo, ospite del programma di Rai Radio1 Un

Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

