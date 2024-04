(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 *RIFORME, GASPARRI: PRIMA PREMIERATO E POI LEGGE ELETTORALE*

Serve fare prima il premierato oppure la legge elettorale? “E’ molto

chiaro: prima il premierato, ho dato poco fa la linea ai nostri senatori,

prima si fa il premierato e poi la legge elettorale. Se non si approva il

primo come si fa a fare la seconda?” Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno

da Pecora, il capogruppo Fi in Senato Maurizio Gasparri, intervistato da

Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*