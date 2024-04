BARI. DECORATO (FDI): DECARO NON HA SCONFITTO LA MAFIA, IN CITTA’ SI SPARA ANCORA rpt

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 BARI. DECORATO (FDI): DECARO NON HA SCONFITTO LA MAFIA, IN CITTA’ SI SPARA ANCORA

“A Bari si spara per le strade: è di ieri sera la notizia dell’ultimo agguato mafioso, nel corso del quale è stato ucciso Raffaele Capriati. Un omicidio che va ad aggiungersi ad altri episodi di violenza che si sono verificati in città e in provincia nei giorni scorsi. Tutto questo è molto preoccupante e dimostra che il fenomeno mafioso è tutt’altro che finito, ma è anzi ancora ben presente ed attivo, anche se le dichiarazioni del sindaco Decaro sembrano far pensare che le amministrazioni di sinistra siano riuscite a contenerlo. I baresi meritano di vivere senza la paura di essere coinvolti in sparatorie e altri atti criminali. Confidiamo, per questo, nei magistrati e nelle forze dell’ordine. Siamo al loro fianco”. Lo dichiara Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione parlamentare Antimafia.

