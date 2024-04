(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 01 aprile 2024 Rieti, Volpi (FDI): Condanna unanime per il vile gesto

“La condanna per l’attentato che, nella notte, ha colpito la sede di Fratelli d’Italia di Rieti, deve essere unanime e trasversale. È necessario che la politica torni a dialogare in modo costruttivo e non lasci spazio agli avvelenatori di pozzi e a chi pensa di guadagnare consenso con la violenza. La mia solidarietà all’Onorevole Trancassini, coordinatore regionale di FdI Lazio e a tutti i militanti del partito, chiunque pensa di poterci intimidire con questi gesti vili si sbaglia di grosso. Andremo avanti a testa alta, nel rispetto della dialettica democratica che altri pensano di poter rovesciare a proprio piacimento”. Così in una nota Andrea Volpi Deputato di Fratelli d’Italia eletto in Provincia di Roma.

