MILANO, NUBIFRAGIO PASQUALE, DE CORATO: LA SCARSA MANUTENZIONE DEI TOMBINI E DELLE PIANTE RISCHIANO DI CAUSARE SERI DANNI AI MILANESI. SALA PENSI ALLA MANUTEZIONE ORDINARIA INVECE DI PARLARE POI, TRAMITE LA SUA GIUNTA DI URAGANI (!) COME PARLAMENTARE PRESENTERO’ UN’INTERROGAZIONE CHE VINCOLI O AUMENTI LA SPESA MINIMA PER QUESTO TIPO DI INTERVENTI

(AGENPARL) – lun 01 aprile 2024 MILANO, NUBIFRAGIO PASQUALE, DE CORATO: LA SCARSA MANUTENZIONE DEI TOMBINI

E DELLE PIANTE RISCHIANO DI CAUSARE SERI DANNI AI MILANESI. SALA PENSI ALLA

MANUTEZIONE ORDINARIA INVECE DI PARLARE POI, TRAMITE LA SUA GIUNTA DI

URAGANI (!) COME PARLAMENTARE PRESENTERÒ UN’INTERROGAZIONE CHE VINCOLI O

AUMENTI LA SPESA MINIMA PER QUESTO TIPO DI INTERVENTI

I nubifragi che stanno colpendo l’Italia e anche Milano in queste ore

rischiano di provocare innumerevoli danni a causa del livello d’acqua dei

fiumi Lambro (vd foto allegata) e Seveso. A questo proposito mi chiedo

cos’abbia fatto il sindaco Sala, se non tagliare le spese per la

manutenzione dei tombini e delle piante. Proprio in merito alle piante

abbiamo visto quest’estate gli effetti della mancata manutenzione, e la

scusa della giunta che ha parlato di “uragano” può solo suscitare ilarità

in chi conosce cosa sia un vero e proprio “uragano”. Proprio per evitare

una spiacevole situazione del genere, Sala e la sua giunta, dovrebbero

celermente ripristinare i fondi per la manutenzione di questi due delicati

settori. Come parlamentare, ho intenzione di presentare un’interrogazione

per chiedere ai ministri competenti se non ritengano opportuno fissare o,

qualora esista, aumentare la spesa prevista per questo tipo di manutenzioni.

Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi e membro della Commissione Sicurezza delle Periferie

italiane, *Riccardo De Corato*

