(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 ISRAELE. DE CORATO (FDI): ANCORA INSULTI A MELONI, DA SINISTRA SOLIDARIETA’ E’ SOLO PART TIME

“Oggi per il 25esimo sabato consecutivo, i soliti Centri Sociali, no-global, antagonisti e collettivi di sinistra si sono riuniti, questa volta in piazza Duca D’Aosta davanti alla Stazione Centrale, e per l’ennesima volta hanno insultato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a cui rivolgo la mia più totale solidarietà. Siamo passati dai 15.000 manifestanti e sostenitori di Hamas dello scorso ottobre, ai “quattro gatti” di oggi. Ma il minimo comun denominatore di ogni manifestazione è sempre lo stesso: insultare i presidente del Consiglio. Le esponenti donne della sinistra, dalla Malpezzi alla Boldrini, dalla Moretti alla Toia, dalla Scavuzzo alla Rozza, dalla Appendino alla Baldino, come al solito non hanno nulla da dire. Fiancheggiano la protesta e riservano la solidarietà femminile solo ai casi più vicini alle loro posizioni politiche: una specie di solidarietà part time”. Lo ha detto il deputato Riccardo De Corato, ex vicesindaco delle giunte di centrodestra milanesi.

