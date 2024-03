I riti. Taranto

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 Segue nota da parte dell’ on Dario Iaia

“Da una parte i riti, la fede, la tradizione e la storia.

Taranto ed i Riti della Settimana Santa. Un’esperienza straordinaria per chi ha fortuna di prendervi parte.

Dall’altra, l’idiozia di alcuni ragazzi che fischiano all’uscita della Madonna Addolorata. Una cosa questa che non si può accettare e che il Sindaco di Trani ha giustamente condannato.

Per queste ragioni, per il clima di impunità che si vive spesso nel nostro Paese (vedi aggressioni nelle Università), abbiamo la responsabilità di proseguire con il nostro impegno con serietà ed a tutela della nostra identità e storia.

La Democrazia è rispetto delle idee altrui. Non affermazione, anche con la violenza, delle proprie, nascondendosi dietro ideali che non esistono e che sono solo ideologia ed estremismo”.

Così on Dario Iaia, deputato FdI e Presidente Provinciale FdI Taranto