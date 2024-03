(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 STELLANTIS. COMBA (FDI): PREOCCUPANO ESUBERI MIRAFIORI

“Occorre che i vertici di Stellantis prendano coscienza della preoccupante situazione occupazionale che a questo punto deve indurre tutte le parti coinvolte ad una profonda riflessione. Le uscite incentivate di lavoratori, in accordo con le sigle sindacali metalmeccaniche (eccetto la Fiom-Cgil), negli stabilimenti italiani di Stellantis, dopo gli incontri di ieri e martedì (2.510 gli esuberi concordati tra Mirafiori, Cassino e Pratola Serra per, rispettivamente, 1.560, 850 e 100 dipendenti), salgono ora a complessivi 3.597. La strategia di Stellantis, proiettata verso una sempre maggiore produzione di veicoli elettrici, comporta ovviamente una radicale rivisitazione delle attività negli impianti. A destare perplessità, in particolare, continua a essere il destino di Mirafiori, la cui produzione è abbondantemente sotto il livello minimo di sicurezza. Allarme che è stato ribadito anche da Giorgio Marsiaj, presidente dell’Unione Industriali Torino, il quale sostiene che per stare in piedi uno stabilimento deve produrre almeno 200mila vetture l’anno. Nel 2024 la produzione di Mirafiori dovrà reggersi soltanto sulla Fiat 500 elettrica, ma che è in rallentamento nonostante lo sbarco negli Usa. Le novità previste con il marchio del Tridente, totalmente elettriche, arriveranno solo nel 2027 e nel 2028. Lo scorso anno, Mirafiori ha sfornato circa 85mila auto tra 500 elettrica e Maserati, sotto del 9,3% rispetto al 2022. Nonostante Stellantis stia portando avanti un piano di investimenti, questo calo di produzione preoccupa, soprattutto perchè in questo momento conquistare quote di mercato risulta essere complicato. Per venire a capo di questa situazione molto complessa per Torino e la sua gente, confidiamo nello straordinario lavoro di raccordo che sta portando avanti il ministro Urso che ha fissato per il prossimo 3 aprile a palazzo Piacentini il tavolo per l’automotive alla presenza di delegati di Stellantis, rappresentanti sindacali e della Regione Piemonte”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore piemontese del partito.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati